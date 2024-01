Video: De eerste onboardbeelden van circuit Madrid

Eerder deze week maakte de Formule 1 bekend dat de Spaanse Grand Prix vanaf 2026 wordt verreden in Madrid. In de Spaanse hoofdstad zal er worden gereden op een gloednieuw stratencircuit. Het team van Williams deelt nu de eerste simulatorbeelden van de baan.

Het circuit in Madrid slingert om het IFEMA-complex heen. De baan bestaat voor de helft uit permanente delen en voor de helft uit openbare wegen. De coureurs zullen tweemaal door een tunnel moeten gaan en er zijn veel nogal snelle bochten aanwezig op de baan. Voor veel mensen was het gissen hoe het er in het echte leven uit zou zien, maar Williams schept nu een klein beetje duidelijkheid. De ESports-afdeling van het team deelt de beelden.

