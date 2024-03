Verstappen leeft mee met ongelukkige Sargeant

Max Verstappen kende vandaag een goede kwalificatie in Australië. De Nederlander pakte de pole position en hij maakte geen enkele fout. Verstappen ziet ook wat er om hem heen gebeurd. Verstappen leeft mee met de ongelukkige Williams-coureur Logan Sargeant.

Sargeant komt dit weekend niet meer in actie omdat zijn team geen reservechassis heeft meegenomen naar Australië. Aangezien zijn teamgenoot Alexander Albon hard crashte op vrijdag, moest Williams een keuze maken. Ze besloten de auto van Sargeant aan Albon te geven. De Amerikaanse coureur komt daardoor de rest van het weekend niet meer in actie en dat is zeer pijnlijk voor hem.

Max Verstappen heeft oog voor de situatie van Sargeant. Hij begrijpt het als de Amerikaan baalt en hij reageerde na afloop van de kwalificatie op de zaak in gesprek met de internationale media: "Vanuit het performance-aspect snap ik het natuurlijk wel, maar dat neemt niet weg dat dit natuurlijk behoorlijk klote is voor Logan. Ik zit natuurlijk niet in die positie, maar dan zat ik nu al in het vliegtuig naar huis. Als mij dat zou gebeuren, zou ik mijn auto ook helemaal plat rijden! Dan kan er helemaal niemand meer rijden! Maar in mijn situatie gaat dat natuurlijk echt niet gebeuren, wat denk ik ook logisch is."