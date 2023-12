Williams en Sauber onthullen nieuwe auto op 5 februari

In navolging van het team van Ferrari hebben ook de teams van Williams en Sauber bekend gemaakt wanneer ze het doek trekken van hun nieuwe bolide. De twee teams maakten het nieuws gisteravond rondom hetzelfde tijdstip bekend, opvallend genoeg kiezen ze allebei ook voor dezelfde datum.

Williams en Sauber trekken allebei op 5 februari het doek van hun nieuwe wagen voor het aanstaande Formule 1-seizoen. Voor Sauber wordt het voor het eerst sinds jaren weer een auto onder hun eigen naam. De renstal reed in de afgelopen jaren onder de naam van titelsponsor Alfa Romeo. In 2024 staan ze op de grid onder de naam Kick Sauber. Bij Williams is er veel minder veranderd, vrijwel alles blijft daar zoals het was.

Buckle up, it’s almost time 馃晲馃挩



You don’t want to miss this one. 5.2.24 pic.twitter.com/JGyG7KYjZF — Alfa Romeo F1 Team Stake (@alfaromeostake) ___Escaped_link_65869271912e4___