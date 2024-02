Williams voert shakedown uit in Bahrein

Een dag voor de start van de officiële testdagen op het circuit van Sakhir in Bahrein, heeft ook het team van Williams de eerste meters gemaakt met hun nieuwe auto. De Britse renstal is hiermee één van de laatste ploegen die meters maakt voordat het echte werk begint.

Williams is vanochtend de baan opgegaan in Bahrein. De Britse renstal voert daar hun eerste shakedown van het seizoen uit, Logan Sargeant kreeg de eer om de eerste meters te maken in de gloednieuwe FW46. De Amerikaan zal later deze week ook weer in actie gaan komen tijdens de testdagen. Williams deelde slechts een korte video van hun shakedown, hierdoor kon de wereld wel een blik werpen op de sidepod van de FW46.