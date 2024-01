Vowles weet het zeker: "Albon kan wereldkampioen worden"

Alexander Albon beleefde vorig jaar een goed seizoen in de Formule 1. De Thaise coureur bezorgde zijn team Williams veel punten en daar waren ze tevreden mee. Teambaas James Vowles is onder de indruk, hij stelt zelfs dat Albon het in zich heeft om wereldkampioen te worden.

Albon rijdt sinds 2022 voor het team van Williams. Na een lastige periode bij Red Bull liet Albon in dienst van de Britse renstal zien tot wat hij in staat is. De Thai kende vorig jaar een zeer goed seizoen waarin hij veel WK-punten pakte en waarin hij ook veel goede kwalificaties kende. Het leverde hem veel complimenten en aandacht op. Aangezien zijn Williams-contract na dit seizoen afloopt, kan hij een grote rol gaan spelen op de rijdersmarkt.

Zelfvertrouwen

Williams-teambaas James Vowles is enorm onder de indruk van Albon. Vowles is trots en hij ziet dat Albon een flinke verandering heeft doorgemaakt. In een interview met Auto, Motor und Sport legt Vowles het uit: "De Alex die je vandaag de dag ziet is een andere Alex dan bij Red Bull en aan het begin van het seizoen. Hij had toen nog steeds weinig vertrouwen. Dat heeft hij nu wel. Hij is vrolijk, hij is een leider, hij heeft zelfvertrouwen en hij werkt heel gestructureerd."

Wereldkampioen

Vowles geeft wel eerlijk toe dat dit allemaal nogal makkelijk klinkt. De Brit weet dat je pas echt kan zien hoe goed een coureur is, als je hem vergelijkt met iemand in dezelfde auto. Toch denkt hij dat Albon nog veel beter kan: "Ik weet nu van Alex dat hij altijd het beste uit de auto kan halen. Elke keer als je hem onder druk zet, kan hij dat aan. Hij kan omgaan met een auto die lastig te besturen is. Deze ervaringen kunnen een voordeel voor hem zijn. Ik denk zeker dat Alex de skills heeft om wereldkampioen te worden."