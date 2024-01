'Twee teams tonen interesse in Albon'

Alexander Albon maakte vorig jaar veel indruk in de Formule 1. De Thaise coureur is sinds zijn contract bij Williams helemaal opgebloeid. Zijn contract loopt eind dit jaar af en er zal veel interesse voor hem zijn. Het lijkt er zelfs op dat twee teams hem vorig jaar al wilden aantrekken.

Albon rijdt sinds 2022 voor het team van Williams. De Thaise Brit presteert sindsdien steeds beter en beter in de koningsklasse van de autosport. Albon maakte bij Williams zijn comeback nadat hij in 2021 door Red Bull was gedegradeerd naar de rol van reservecoureur. Vorig jaar presteerde Albon zeer sterk en versloeg hij zijn teamgenoot Logan Sargeant op alle vlakken. Hij ontving zeer veel complimenten.

Albon eindigde in 2023 op de dertiende plaats in het wereldkampioenschap met 27 WK-punten. Volgens ESPN was er echter ook een kans dat Albon in 2023 voor een ander team had gereden. Volgens het Amerikaanse medium probeerde twee teams hem los te weken bij Williams, als dat was gelukt had de Thai vorig jaar al voor een ander team gereden. Het medium verwacht dat Albon een grote rol op de rijdersmarkt gaat spelen in het komende silly season. Er lopen veel contracten af, dus ook voor Albon liggen er veel kansen.