Albon-crash heeft gevolgen voor performance Williams

Het team van Williams kende een rampzalig weekend in Japan. Logan Sargeant reed schade in de eerste vrije training en in de race knalde Alexander Albon vol in de bandenstapel. Teambaas James Vowles baalt en hij stelt dat de crash van Albon gevolgen gaat hebben voor de performance.

Williams beschikt niet over een reservechassis, en dat betekent dat de coureurs rustig aan moeten doen. De crash van Sargeant in VT1 zorgde voor frustratie, maar na de klapper van Albon zat men pas echt met de handen in het haar. De Thai raakte in de openingsronde betrokken bij een incident met Daniel Ricciardo. Beide mannen schoven de muur in en de crash was zo groot dat de wedstrijdleiding besloot de race stil te leggen.

Performance

Williams-teambaas James Vowles baalde van de crash. De Brit liet na afloop weten dat Williams iemand naar het wrak had gestuurd. Bij F1 TV legde Vowles uit wat de gevolgen van de crash van Albon zijn: "Op de foto's leek het herstelbaar, maar dat moeten we nog afwachten. Voor elk team is het aanpoten als je drie zware ongelukken hebt, waarbij een groot deel van je onderdelen worden vernield. Gebeurt dit in de loop van een heel seizoen, dan kun je ermee werken, maar wij hebben dit binnen twee races gehad. Dit gaat zeker invloed hebben op onze performance."

Updates

Williams stuurt het gehavende chassis van Albon terug naar de fabriek in Grove, en daar moeten de monteurs weer aan de bak. Vowles legt de gevolgen uit: "We kunnen nu minder updates meenemen en de updates die we hier bij ons hadden zijn kapot. Die moeten we dus eerst opnieuw gaan produceren. Ik hoop dat we nog wat kunnen recyclen, maar het meeste is kapot. Het team heeft in de afgelopen jaren zoveel meegemaakt en ze zijn steeds weer opnieuw opgestaan, dus ik weet zeker dat ze hier ook weer doorheen komen."