Vowles ergert zich aan bijzondere Haas-tactiek

Williams-coureur Alexander Albon vocht afgelopen weekend in Jeddah een fel duel uit met Kevin Magnussen. De Deense coureur verdedigde zijn positie met alles wat hij in zich had. Dit was een tactiek van het team van Haas en volgens James Vowles is dit niet de manier waarop er moet worden geracet.

Magnussen kreeg vroeg in de Saoedische Grand Prix twee tijdstraffen van tien seconden. Eén van die straffen ontving hij voor een move op Alexander Albon waardoor de Thai bijna in de muur eindigde. Het team van Haas besloot vervolgens om Magnussen in te zetten voor een bijzondere tactiek. De Deen moest de coureurs achter zich ophouden om een gat te creëren waardoor zijn teamgenoot Nico Hülkenberg een pitstop kon maken zonder een positie te verliezen.

Magnussen verdedigde met alles wat hij in zich had, maar de tactiek zorgde ook voor veel kritiek. Williams-teambaas James Vowles was er bijvoorbeeld niet heel erg blij mee. In een video op de website van Williams reageert Vowles kritisch: "De vraag of deze tactieken eerlijk of zelfs onsportief waren, moeten we als een organisatie en als een sport gaan bekijken. Maar mijn mening is dat dit niet de manier is waarop ik graag zie dat er wordt geracet."