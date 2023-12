Officieel: Sargeant rijdt ook in 2024 voor Williams

Het hing al eventjes in de lucht, maar het team van Williams heeft het zojuist bevestigd. Logan Sargeant rijdt ook volgend jaar voor de Britse renstal. De Amerikaan debuteerde dit jaar in de koningsklasse van de autosport. Het startveld voor 2024 is hiermee rond.

Het nieuws is geen verrassing, want Williams hintte eerder al op een contractverlenging. Eerder vandaag paste ze hun biografie op sociale media aan waarmee ze aangaven dat er iets zou worden aangekondigd. Dat ging dus om het nieuwe contract voor Sargeant. De Amerikaan kende een lastig debuutseizoen waarin hij één WK-puntje wist te scoren, toch was men bij Williams heel tevreden over hem. Er waren dan ook weinig andere gegadigden voor het zitje.