Williams heeft op zijn vroegst een reservechassis in Miami

Het team van Williams verschijnt dit weekend in Japan gewoon weer aan de start met twee auto's. De monteurs hebben het voor elkaar gekregen om het beschadigde chassis te repareren na het rampweekend in Australië. Het is de verwachting dat ze op zijn vroegst een reservechassis hebben in Miami.

Williams nam noodgedwongen slechts met één auto deel aan de Australische Grand Prix. Alexander Albon crashte in de eerste vrije training en daarbij raakte zijn chassis zwaar beschadigd. Omdat Williams geen reservechassis tot hun beschikking had, moest Logan Sargeant zijn auto afstaan aan Albon. Het beschadigde chassis werd teruggestuurd naar de fabriek en daar is deze nu gerepareerd.

In Japan werd vandaag duidelijk dat Williams op zijn vroegst een reservechassis heeft in Miami. Dat betekent dus dat Sargeant en Albon dit weekend voorzichtig moeten doen. Aan Motorsport.com legt Sargeant uit in welke auto hij dit weekend zal gaan rijden: "Dit is het gerepareerde chassis. Het werd qua werkdruk veel te veel werk voor de monteurs om de auto's weer helemaal om te zetten. Maar de reparatie van het chassis verliep veel beter dan verwacht." Dit betekent dus dat Sargeant dit weekend rijdt met het oude chassis van Albon, en dat Albon rijdt met het chassis van Sargeant uit Australië.