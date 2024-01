Albon denkt dat hij nu wel zou slagen bij Red Bull

Alexander Albon kende vorig jaar een geweldig seizoen in dienst van het team van Williams. De Thai maakte veel indruk en hij ontving lovende reacties. Albon reed eerder voor Red Bull Racing, maar toen zakte hij door het ijs. Nu stelt Albon dat hij het wel aan zou kunnen.

Albon debuteerde in 2019 in de Formule 1 voor het toenmalige team van Toro Rosso. Halverwege het seizoen werd hij al gepromoveerd naar Red Bull Racing. Na een teleurstellend 2020 werd Albon aan de kant geschoven en maakte hij in 2022 zijn comeback bij Williams. Afgelopen seizoen presteerde hij daar zeer sterk en dat leverde hem veel complimenten op. Hij houdt er ook een flinke hoeveelheid zelfvertrouwen aan over.

Albon denkt namelijk dat hij nu wel zou kunnen presteren in dienst van een topteam. Hij is dankbaar voor de dingen die hij heeft geleerd bij Williams, zo stelt hij in gesprek met Motorsport Total: "Andere coureurs hadden lastige fases in hun loopbaan, zoals Daniel Ricciardo bij McLaren. Hij had het moeilijk om een gevoel in de auto te vinden. Ze probeerden het mij zo comfortabel mogelijk te maken in de Red Bull, maar dat werkte nooit echt helemaal. Met de kennis van vandaag, zou ik het wel kunnen doen. Maar achteraf gezien is dat makkelijk praten."