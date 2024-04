"Dag 1 in Japan: Het zorgenkindje".

Vandaag werden op het circuit van Suzuka de eerste twee vrije trainingen afgewerkt. Max Verstappen noteerde zoals gewoonlijk de snelste tijd van de dag, maar na afloop waren alle ogen gericht op een pitbox aan de andere kant van de pitbox. Logan Sargeant bezorgde zijn team Williams namelijk kopzorgen.

De coureurs van Williams hadden voorafgaand het raceweekend één heldere opdracht meegekregen: zorg dat de auto's heel blijven. De Britse renstal heeft immers geen reservechassis en in Australië zag de wereld wat er gebeurt als er een chassis kapot gaat. Williams moest zich een slag in de rondte werken om twee wagens aan de start te krijgen in Japan. Uiteindelijk werd het beschadigde chassis uit Melbourne gerepareerd, zodat Logan Sargeant en Alexander Albon allebei kunnen rijden.

Sargeant werd in Australië geslachtofferd, dus de Amerikaan stond sowieso in de schijnwerpers in Japan. Toen men tijdens de eerste vrije training alweer naar andere zaken aan het kijken was, stond Sargeant in de muur. De Amerikaan stelde zelf dat hij niet helemaal wist waar hij zich op de baan bevond, en dat zorgde voor brokken. Hij ging veel te wijd de bocht in, stuiterde door het gras en het grind en dat resulteerde in een crash.

Frustratie

De klapper was hard. Sargeant kwam op een gegeven ogenblik met vier wielen van de grond. Het chassis had de crash overleefd, maar teambaas James Vowles stelde na de training dat er voor de rest van alles kapot was. De voorvleugel, de achtervleugel en de versnellingsbak hadden de crash niet overleefd. Dat klinkt simpel, maar voor een team als Williams kost dat klauwen met geld. Daarnaast rijdt het team dit weekend ook met een nieuwe specificatie van de voor- en achtervleugel. Sargeant heeft de nieuwe onderdelen nu veranderd in stukjes carbon.

De monteurs moesten weer aan de bak, en Sargeant miste de tweede vrije training. Hij had het geluk dat de tweede training, letterlijk en figuurlijk, voor iedereen in het water viel. De frustratie was er niet minder om, want Sargeant lag al onder een vergrootglas. De Amerikaan is geen hoogvlieger en zeker geen puntenpakker. Er kloppen veel talenten op de deur, en langzamerhand moet men zich afvragen of Sargeant nog wel een plekje verdiend in de Formule 1.

Zorgenkindje

Williams is een klantenteam van Mercedes en het is inmiddels geen gekke gedachte meer dan toptalent Andrea Kimi Antonelli misschien maar eens plaats moet nemen in deze auto. Er zijn sowieso veel talenten die op de Formule 1-deur kloppen. Ayumu Iwasa liet in de eerste training zien dat hij best wel wat kan, hij maakte geen fouten en zijn achterstand op zijn gelegenheidsteamgenoot Yuki Tsunoda was niet eens zo groot. Bij Williams moet men zich maar eens gaan afvragen wie het zorgenkindje is: het chassis of Sargeant.