Mercedes beboet na bijna-crash Hamilton

Lewis Hamilton zorgde voor een gevaarlijke situatie tijdens de tweede vrije training in Jeddah. De Britse zevenvoudig wereldkampioen knalde bijna tegen de Williams van Logan Sargeant op, wat had kunnen leiden tot een zwaar ongeval. De stewards hebben hem geen zware straf opgelegd.

Sargeant was bezig met een snelle ronde, toen hij verkeer tegenkwam. Hamilton bewoog in zijn richting van de baan waardoor de Amerikaan even door het stof moest rijden. Hij voorkwam op het nippertje een groot ongeval en Hamilton klaagde over dit moment op de boordradio. Hij had niet duidelijk doorgekregen wat er aan de hand was, en de stewards hebben Mercedes dan ook een boete van 15000 euro gegeven. Hamilton zelf ontvangt slechts een waarschuwing.