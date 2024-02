Williams bereikt belangrijke mijlpaal met fire-up

Het team van Williams onthulde eerder deze week hun nieuwe bolide tijdens een launchshow in New York. De Britse renstal wil stappen vooruit gaan zetten en vooralsnog zijn ze positief. Ze delen nu dat ze een belangrijke mijlpaal hebben bereikt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Op sociale media deelt de Britse renstal dat ze een belangrijke stap hebben gezet in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ze hebben namelijk de FW46 voor het eerst opgestart, het is een belangrijk punt richting de eerste meters op het circuit. Mercedes rijdt ook dit jaar weer met een Mercedes-motor en deze doet het dus in de nieuwe bolide waarmee Alexander Albon en Logan Sargeant aankomend seizoen gaan rijden.