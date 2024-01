Lof voor Albon: "Hij verdient een tweede kans naast Max"

Nu de winterstop al enige tijd bezig is, houden analisten zich vooral bezig met het filosoferen over de best mogelijke grid voor de Formule 1. Ook Eddie Jordan denkt hardop na over wat er mogelijk zou zijn, hij stelt dat Alexander Albon misschien weer een kans bij een topteam verdient.

Albon heeft er nu twee seizoenen in dienst van Williams op zitten. De Thaise coureur maakt een prima indruk, in 2023 pakte hij bij bijna elke mogelijkheid WK-punten. Albon reed eerder al anderhalf seizoen naast Max Verstappen bij Red Bull Racing, maar dat was geen succes. Nu hij weer presteert bij Williams, ziet men veel kansen voor de toekomst. Het is alleen nog maar de vraag of die kansen er echt gaan komen.

Tweede kans

Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan moet in zijn podcast 'Formula for Success' zijn ideale line-up samenstellen, zonder naar Verstappen te kijken. Jordan benoemt Verstappen toch, maar hij denkt wel aan een opvallende mogelijkheid: "Ik denk dat Alexander Albon in de juiste omgeving echt kan excelleren. Ik zou dan ook graag zien dat hij op een gegeven moment een tweede kans krijgt aan de zijde van Max, ik denk dat hij dan echt kan gaan verrassen."

Andere keuze

Toch ziet Jordan geen plek voor Albon in zijn ideale dreamteam. De Ier denkt dat een andere keuze voor veel meer spektakel kan gaan zorgen. Hij legt zijn idee uit aan zijn podcast-partner David Coulthard: "Dat betekent overigens niet dat ik voor Alexander Albon kies. Ik waag dan namelijk wel een gokje en ik kies voor de combinatie Leclerc en Lando. Dat zou het team zijn dat ik hiervoor zou kiezen."