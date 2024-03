Wolff neemt Hamilton niets kwalijk na Sargeant-incident

Lewis Hamilton kende een zware donderdag in Saoedi-Arabië. Hij worstelde met de afstelling van de auto en in de tweede vrije training knalde hij ook nog eens bijna Logan Sargeant van de baan. Toto Wolff neemt het op voor Hamilton en hij stelt dat de Brit het niet expres deed.

Hamilton was bezig met een langzame ronde, terwijl Williams-coureur Logan Sargeant net was begonnen aan een snel rondje op het Jeddah Corniche Circuit. De Amerikaan stuitte echter op een groepje langzaam rijdende auto's, Hamilton had niet door dat de Williams eraan kwam. De Brit stuurde naar rechts op het moment dat Sargeant hem wilde inhalen, dit resulteerde bijna in een keiharde crash.

De stewards oordeelden dat Mercedes hem beter had moeten waarschuwen en ze gaven het team een boete. Mercedes-teambaas Toto Wolff nam het na afloop op voor zijn coureur. In gesprek met Sky Sports spreekt Wolff zich uit: "Ik heb het moment zeker gezien en ik weet niet op Lewis te horen had gekregen dat Sargeant eraan kwam. Het was in ieder geval wel gevaarlijk en het had zeker een flinke crash kunnen opleveren. Maar het is wel zo dat niemand dat met opzet doet en Lewis doet dat zeker niet."