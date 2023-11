Williams komt snel met duidelijkheid over toekomst Sargeant

Het Formule 1-seizoen kwam afgelopen weekend ten einde in Abu Dhabi. De meeste coureurs konden zorgeloos op vakantie gaan, want ze beschikken al over een contract voor 2024. Alleen Logan Sargeant weet nog niet of hij volgend jaar ook in de Formule 1 rijdt, Williams-teambaas James Vowles belooft binnen een paar weken met nieuws te komen.

Sargeant reed dit jaar voor het eerst in de Formule 1. De Amerikaanse coureur mocht debuteren bij het team van Williams, maar hij werd verslagen door zijn teamgenoot Alexander Albon. De Thaise Brit reed een goed seizoen en hij eindigde op de dertiende plaats in het wereldkampioenschap met 27 WK-punten. Sargeant had het veel lastiger en hij eindigde met slechts één WK-punt op de 21ste plaats.

Het lijkt er wel op dat Sargeant ook in 2024 gewoon in de Formule 1 rijdt. Williams-teambaas James Vowles blijft rustig en hij geeft in gesprek met Motorsport.com meer duidelijkheid: "We nemen binnenkort een besluit, binnen een paar weken. Ik wilde altijd al het einde van het seizoen afwachten en alle opties onder de loep nemen. Ik ben vanaf het begin duidelijk geweest. Ik wil iemand over een volledig seizoen beoordelen, niet over een enkele race. Dan kunnen we de juiste beslissing voor het team én de toekomst van Logan nemen."