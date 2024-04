Sargeant mist VT2 in Japan door stevige crash

Logan Sargeant komt zometeen niet in actie tijdens de tweede vrije training in Japan. De Amerikaanse Williams-coureur crashte vanochtend zeer hard tijdens de eerste training en de schade is niet mals. De monteurs krijgen de bolide niet op tijd af voor de start van VT2.

Sargeant maakte vanochtend een fout in bocht 7. Hij raakte de kerbstone, schoot door het gras, belandde achterstevoren in de grindbak en hij knalde met volle vaart de muur in. De schade viel op het eerste gezicht mee, maar teambaas James Vowles meldde dat er onderhuids van alles kapot was gegaan. Gelukkig voor Sargeant is het chassis niet beschadigd geraakt, maar hij kan dus niet deelnemen aan de tweede training.