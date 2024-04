Sargeant baalt stevig: "Dit was een domme fout"

Logan Sargeant kende een rampzalige vrijdag in Japan. De Amerikaanse Williams-coureur crashte in de eerste vrije training zeer hard waardoor hij de tweede training moest overslaan. Sargeant geeft zelf toe dat hij nogal een domme fout maakte tijdens de eerste training.

Sargeant weet dat hij moet oppassen. Williams beschikt niet over een reservechassis en dat zorgde ervoor dat Sargeant niet kon deelnemen aan de Australische Grand Prix. Halverwege de eerste vrije training in Japan leek het er op dat Sargeant was vergeten wat de situatie is bij zijn team. Hij maakte een fout, schoot in het gras, hobbelde door het grind en hij raakte in volle vaart de bandenstapel. Hij had het geluk dat zijn chassis niet beschadigd raakte.

De schade was fors en hij kon niet deelnemen aan de tweede vrije training. Hij baalde en na afloop kon hij niets anders doen dan de hand in eigen boezem steken. In gesprek met F1 TV deed hij dat: "Ik kwam met de auto op een plek terecht waarvan ik het me niet realiseerde dat ik daar was. Om eerlijk te zijn was het een beetje een domme fout. Ik zou die fout eigenlijk helemaal niet moeten maken, al helemaal niet in de eerste training. Gelukkig was het niet zo als bij mijn fouten van vorig jaar. Ik vroeg niet te veel van de auto. Wel heb ik het team op gezadeld met schade."