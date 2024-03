Ricciardo geeft toe: "Had sterkere start verwacht"

Daniel Ricciardo is op een teleurstellende manier aan het huidige seizoen begonnen. De Australische Visa Cash App RB-coureur hoopte te kunnen schitteren, maar hij kwam van een koude kermis thuis. Hij erkent nu dat hij had verwacht dat hij beter aan het seizoen zou beginnen.

Ricciardo gold als een outsider voor een Red Bull-stoeltje in 2025. Het is geen geheim dat Christian Horner een fan van hem is, maar Ricciardo weet de verwachtingen nog niet waar te maken. In Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië kon hij geen grote indruk maken. Afgelopen weekend in Melbourne werd hij verslagen door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda en de Japanner pakte ook nog eens de eerste punten van het seizoen voor VCARB.

Ricciardo doet er alles aan om weer beter voor de dag te komen. De Australiër baalt en hij geeft eerlijk toe dat hij er echt meer van had verwacht. In gesprek met Motorsport.com legt Ricciardo dat gevoel uit: "Ik had niet verwacht dat het seizoen zo zou beginnen. Kijk bijvoorbeeld naar het raceweekend in Boedapest vorig jaar. Ik had een dag in de auto gereden en in de kwalificatie was ik vervolgens sneller dan Yuki. Mijn race was heel erg sterk, zonder dat ik enige kennis had. Nu heb ik een volledige voorbereiding gedraaid, plus de races van vorig jaar. Ik had echt verwacht dat we sterker zouden starten."