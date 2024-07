Ricciardo neemt het op voor Verstappen: "Overdreven kritiek"

Daniel Ricciardo heeft gezegd dat Max Verstappen het de kritiek die hij kreeg niet verdiende als reactie op zijn botsing met Lando Norris tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Verstappen streed om de leiding in de race met nog zeven ronden te gaan op de Red Bull Ring toen hij Norris bij het aanremmen van bocht 3 onder druk zette en de twee elkaar raakten.

Beide coureurs liepen lekke banden op door het kleine contact, maar Verstappen reed door en zijn straf had weinig effect want hij eindigde als vijfde.

Nu Norris en Verstappen hun ruzie op het circuit in de week erna hebben bijgelegd, vindt Ricciardo dat alle reacties op de hele saga overdreven waren.

"Het klinkt alsof mensen een beetje bewust op Max hameren. Ik weet niet of het zo is, het klinkt alsof het een beetje buiten proportie is opgeblazen. Zoals ik zeg dat hij ongecontroleerd is. Als ik zeg dat hij ongewijzigd is, denk ik dat hij, de manier waarop hij racet, duidelijk alles op de baan achterlaat en dat is ook wat veel fans van hem denken", zo stelt de oud Red Bull-teamgenoot.

"Maar denk ik dat hij volwassener is geworden sinds het begin van zijn carrière? Absoluut. Dus, ja, het is niet zo dat hij constant in deze posities terechtkomt. Ik denk niet dat er op dit moment echt iets aan gedaan hoeft te worden. Je vecht om te winnen. Het was ongelukkig. Ik denk niet dat het incident dat ze hadden gevaarlijk was. Het ging vrij langzaam. Het was duidelijk niet zoals een bocht 9-situatie zoals in Silverstone 2021. Dat had duidelijk veel grotere gevolgen."