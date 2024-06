Ricciardo realistisch na mislopen Red Bull-zitje

Eerder deze week werd bekend dat Sergio Perez zijn contract bij Red Bull Racing heeft verlengd. De Mexicaanse coureur heeft voor twee jaar bijgetekend, en dat betekent dat Daniel Ricciardo's droom uit elkaar spat. De Australiër toont zich in Canada realistisch en zelfkritisch.

Ricciardo stak begin dit jaar zijn ambities niet onder stoelen of banken. Hij wilde een goed seizoen draaien bij Visa Cash App RB om zo in aanmerking te komen voor een comeback bij Red Bull Racing. Dit gaat dus niet gebeuren, en Ricciardo is ook niet sterk aan het huidige seizoen begonnen. De Australiër wordt veelvuldig verslagen door zijn VCARB-teamgenoot Yuki Tsunoda, en hij ontvangt veel kritiek.

In Canada kreeg Ricciardo voor het eerst de kans om te reageren op het bijtekenen van Perez. De Australiër was zelfkritisch, maar hij probeerde ook hoopvol te blijven in gesprek met Motorsport.com: "Het is niet zo dat dit betekent 'oké, dat was het dan', in de zin dat ik misschien geen kans zou krijgen of zo. Persoonlijk heb ik één geweldig resultaat behaald in Miami, maar de rest van mijn seizoen is niet wat ik van mezelf had verwacht. Ik wil dat mijn seizoen beter gaat lopen dan nu het geval is, om echt te helpen bij dat soort kansen."