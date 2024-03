Ricciardo benadert thuisrace alsof het zijn laatste is

Daniel Ricciardo rijdt dit weekend in Australië zijn thuisrace. De goedlachse Visa Cash App RB-coureur staat onder druk en hij zal in Melbourne punten moeten pakken. Ricciardo leeft naar het weekend toe alsof het zijn laatste thuisrace uit zijn Formule 1-loopbaan is.

Ricciardo begon vol goede moed aan het nieuwe Formule 1-seizoen. Maar in Bahrein en Saoedi-Arabië wist Ricciardo nog geen goede prestaties te laten zien. In de afgelopen dagen was er redelijk wat kritiek op zijn prestaties, want de verwachtingen waren best hoog. Ricciardo wordt gezien als een mogelijke kanshebber voor het Red Bull Racing-zitje naast Max Verstappen voor 2025. Om kans te blijven maken op dit zitje, moet hij dus gaan presteren.

Punten

Ricciardo zelf denkt dat er best was mogelijk is op het circuit van Albert Park in Melbourne. De VCARB-coureur is daar duidelijk over in gesprek met The Herald Sun: "Als alles dit weekend soepel verloopt, dan geloof ik dat we in de top tien kunnen eindigen. Proberen om de eerste punten namens het team te pakken om het balletje te laten rollen. Natuurlijk klinkt de top tien niet als een groot doel, maar het veld is zo competitief met het gevecht in het middenveld dat ik al blij zou zijn als ik zondag wat punten pak."

Mentaliteit

Ricciardo weet dat zijn positie onder druk staat. Hij benadert dit raceweekend dan ook anders dan anders. Hij stelt dat hij de race aanvliegt alsof het zijn laatste thuisrace in zijn loopbaan is: "Je kunt niet te ver vooruit kijken en voorspellen wat er gaat gebeuren of wat er zou kunnen gebeuren. Ik rijd natuurlijk wel weer in andere kleuren, maar ik ben eerlijk gezegd echt blij met waar ik zit. Ik rijd nu met de mentaliteit dat elk weekend telt en ik doe mijn best, hopelijk kunnen de fans dat waarderen."