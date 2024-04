Ricciardo wil vlammen in China: "Enorm veel zin in"

Daniel Ricciardo is op een tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Australische Visa Cash App RB-coureur heeft nog geen WK-punt gescoord en hij staat onder grote druk bij het team. Hij blijft zelf kalm en hij heeft vooral heel erg veel zin in de aanstaande Chinese Grand Prix.

Aankomend weekend wordt voor het eerst in vijf jaar de Chinese Grand Prix weer verreden. De race ontbrak in de afgelopen jaren op de kalender vanwege het coronavirus. Nu gaat de race wel weer door en het Chinese publiek wordt ook nog eens getrakteerd op een sprintweekend. Voor Ricciardo is het een kans om een flink aantal WK-punten te scoren, de Australiër heeft een goed resultaat nodig.

In de afgelopen dagen gingen er al geruchten rond over een mogelijke exit van Ricciardo, als hij voor de zomer niet weet te scoren. In de vooruitblik van Visa Cash App RB is Ricciardo in ieder geval opgewekt: "Ik heb er enorm veel zin in om weer af te reizen naar Shanghai. We hebben er vijf jaar geleden voor het laatst geracet en ik wil graag weer gaan rijden op een circuit waar ik dol op ben. Ik denk dat de Chinese fans ook niet kunnen wachten om ons weer te zien, Guanyu Zhou zei al dat het uitverkocht is, dus de sfeer zal geweldig zijn. Het is het eerste sprintweekend van het jaar, dus dat zorgt voor uitdagingen en kansen."