Ricciardo gaat niet praten met Stroll: "Levert niets op"

Daniel Ricciardo en Lance Stroll zijn nog altijd niet elkaars beste vrienden. Stroll knalde Ricciardo uit de race in China, en daarna wezen ze vooral naar elkaar. In Miami geeft Ricciardo aan dat hij niet echt de behoefte heeft om in gesprek te gaan met Stroll.

Aston Martin-coureur Stroll maakte een grote fout tijdens de Safety Car-fase in China. De Canadees lette niet goed op waardoor hij niet zag dat de auto's voor hem vaart minderden. Hij knalde op de wagen van Ricciardo, waardoor de Australiër een paar rondjes later moest opgeven. Stroll werd bestraft, maar hij was zich van geen kwaad bewust. Ricciardo was op zijn beurt niet zo blij met de reactie van Stroll.

In Miami laat Ricciardo weten dat hij nog steeds baalt van het voorval in China. De Australische Visa Cash App RB-coureur laat aan Motorsport.com weten geen behoefte te hebben aan een gesprek met Stroll: "Ik zou zeggen van niet, want het levert toch niets op. Als hij me een berichtje had gestuurd waarin hij had toegegeven dat hij een fout had gemaakt, dan had ik zijn excuses aanvaard. Het feit dat daar geen sprake van is geweest, zegt mij dat hij naar zijn beleving helemaal niets verkeerds heeft gedaan. Als hij morgen naast me zit bij de briefing, en hij wil een gesprekje aanknopen, dan zal ik hem niet negeren."