Ricciardo presenteert speciale helm voor thuisrace

Daniel Ricciardo rijdt dit weekend zijn thuisrace in Australië. De goedlachse Visa Cash App RB-coureur zal de race gaan rijden met een zeer bijzonder helmdesign. Ricciardo heeft deze speciaal laten ontwerpen en hij zal hem uiteindelijk gaan veilen voor een goed doel.

Ricciardo rijdt zijn thuisrace in Melbourne met een helm die er zeer kunstzinnig uitziet. Hij had een competitie uitgeschreven voor jonge Australische kunstenaars en hij koos uiteindelijk voor het design van Rosie Pettenon. Na afloop van het raceweekend op het circuit van Albert Park, zal Ricciardo zijn helm gaan veilen. Via een link kunnen fans bieden en de opbrengst van de veiling gaat uiteindelijk naar Save the Children.

Daniel Ricciardo's helmet for his home race. A competition for young Australian artists saw this winning design from Rosie Pettenon.



It will be auctioned off after Ricciardo wears it in Sunday's race, with all proceeds going to Save The Children: https://t.co/zG8J7lre7a #F1 pic.twitter.com/t0MPxEQXHP