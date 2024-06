Marko snapt Ricciardo-kritiek: "Hij moest Yuki verslaan"

Daniel Ricciardo ontving afgelopen weekend in Canada felle kritiek van Jacques Villeneuve. De enkelvoudig wereldkampioen is van mening dat Ricciardo niet meer in de Formule 1 thuishoort. Helmut Marko heeft dit niet meegekregen, maar hij is ook van mening dat Ricciardo het beter moet gaan doen.

Visa Cash App RB-coureur Ricciardo kent tot nu toe geen supersterk seizoen. In Canada ging het aardig, maar in de races daarvoor zakte hij veelvuldig door het ijs. Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve fungeerde in Canada als analist bij Sky Sports, en daar kraakte hij Ricciardo af. De Australiër was daar niet van gediend, en hij haalde op zijn beurt weer hard uit naar Villeneuve.

Red Bull-adviseur Helmut Marko houdt de situatie bij zusterteam VCARB in de gaten. In een interview met Le Journal de Montreal reageert hij op de woorden van Villeneuve: "Ik heb zijn opmerkingen niet gehoord. Maar Daniel moest Yuki Tsunoda verslaan bij VCARB. Dit jaar is dat niet het geval. Het tegenovergestelde is eerder het geval. Yuki is een emotionele coureur, maar hij heeft het nu voor elkaar om zijn fouten te limiteren. Hij stond er goed op bij andere teams. Hij is heel erg jong en hij past in ons plaatje. Daarom hebben we zijn contract met nog een jaar weten te verlengen."