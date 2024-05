Ricciardo blijft positief: ''We hebben vooruitgang geboekt''

Daniel Ricciardio kende een stroef begin van het seizoen en heeft tot dusver nul punten achter zijn naam. De VCARB-rijder moest vaak zijn meerdere erkennen in teamgenoot Yuki Tsunoda die wel punten wist te scoren. In de afgelopen Grand Prix van China was de Australiër in een kansrijke positie voor een top-tien-klassering. Maar opnieuw een DNF zonder eigen toedoen en gridstraf op de koop toe, was niet iets waar de voormalig teamgenoot van Max Verstappen voor tekende. Toch blijft Ricciardo positief.

''Het resultaat in Shanghai weerspiegelde dit niet, maar we hebben vooruitgang geboekt. De prestaties van de auto waren sterk en ik heb er vertrouwen in dat dit zo zal blijven'', begon de achtvoudig Grand Prix-winnaar strijdvaardig op de website van zijn werkgever. ''Het zal duidelijk een uitdaging zijn dit weekend, gezien de gridstraf van drie plaatsen, maar we zullen aandringen op punten.''



Die gridstraf kreeg Ricciardo voor het onreglementair inhalen van Nico Hulkenberg tijdens de Safety Car. De FIA tikte de Australiër op de vingers en gaf hem eerst een straf van tien seconden. Maar omdat Ricciardo moest uitvallen na een beuk van achteren van Lance Stroll voordat de vlag op groen ging, werd de tien-seconden-straf automatisch een gridstraf van drie posities in de volgende wedstrijd waarin hij zou deelnemen.



Amerika



Ricciardio vertoeft graag in Amerika en kijkt ook reikhalzend uit naar de wedstrijd in de hippe badplaats. ''Het is geen geheim dat ik graag tijd in de Verenigde Staten doorbreng, dus ik kijk er naar uit om in Miami aan de slag te gaan. Ik heb hier nog maar één keer geracet, dus ik kijk ernaar uit om terug te gaan. Het kan een hele hete fysieke race zijn. Racen in Amerika is altijd leuk, het gaat net zo goed om de grote show als om het daadwerkelijke racen.''

''Wanneer ik aan Miami denk, denk ik aan de hitte, de vochtigheid en natuurlijk aan dat stadion. Er is altijd een enorme energie van de fans, dus het is een echte buzz. Dicht bij het strand zijn is ook fijn, want tijdens een raceweek kun je niet vaak een duik in de zee nemen'', sloot Ricciardo af.