Ricciardo woest op Stroll: "Fuck die gozer"

Daniel Ricciardo was vandaag één van de uitvallers in de Chinese Grand Prix. De Australiër werd onder de Safety Car gebeukt door Lance Stroll. De Canadees was zich van geen kwaad bewust en dat zorgt voor enorm veel frustratie bij Ricciardo. De Visa Cash App RB-coureur is op zijn zachtst gezegd niet blij met Stroll.

De eerste Safety Car-fase zorgde indirect voor de tweede Safety Car-fase in de Chinese Grand Prix. Lance Stroll had niet door dat het veld langzaam reed, en hij knalde vol in de achterkant van Ricciardo. De Australiër schoof hierdoor tegen de McLaren van Oscar Piastri aan. Ricciardo probeerde de te vervolgen, maar na een paar rondjes moest hij de handdoek in de ring gooien. Stroll finishte wel, hij kreeg een tijdstraf van tien seconden.

Na afloop vond Stroll nog steeds dat hij helemaal niets verkeerd had gedaan. Ricciardo dacht daar anders over en tegenover de internationale media reageerde hij furieus: "Ik werd alweer wat kalmer, totdat ik hoorde wat Lance van het incident vond. Blijkbaar ben ik een idioot en is het mijn schuld. Dat deed mijn bloed koken. Het is zo duidelijk en het gebeurde ook nog eens achter een Safety Car. Je moet dan alleen naar de auto voor je kijken, we kunnen niet voorspellen wat de leider doet. De race begint pas weer bij de lijn. Ik doe mijn best om niet te zeggen wat ik wil zeggen, maar fuck die vent. En dan ben ik nog aardig."