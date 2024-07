Ricciardo verdedigt Verstappen: "Niet roekeloos of gevaarlijk"

In Silverstone was het incident tussen Max Verstappen en Lando Norris in Oostenrijk nog steeds het gesprek van de dag. Vrijwel alle coureurs werden naar hun mening gevraagd, en volgens Daniel Ricciardo was er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Hij vond Verstappen niet gevaarlijk of roekeloos.

Norris en Verstappen vochten in Oostenrijk voor de koppositie. Dat ging dus mis, en Verstappen ontving een tijdstraf van de wedstrijdleiding. In de afgelopen dagen deelden veel kenners, volgers en fans hun mening over het incident. Het zorgde voor heel erg veel discussie en verwijten. Verstappen en Norris lieten echter weten dat ze het moment hebben uitgepraat, en dat ze geen ruzie hebben.

Ook Visa Cash App RB-coureur Daniel Ricciardo werd gevraagd naar zijn mening over de zaak. De Australiër verdedigde Verstappen tegenover de internationale media: "Ik heb het incident en het gevecht bekeken, maar niet wat er achteraf is gezegd. Als het gaat over het bewegen onder het remmen, dan weet ik wat ik wel en niet kan doen. Ik ga ervanuit dat het wordt opgeblazen, want het gaat om een gevecht om de leiding. Het was hard racen, maar ze vochten ook om de zege. Je laat iemand er niet zomaar langs. De touché kan gebeuren en waarschijnlijk heeft het negen van de tien keer geen consequenties. Nu was de uitkomst groter. Pushten ze tot de limiet? Ja. Was het gevaarlijk of roekeloos? Nee."