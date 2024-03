Ricciardo offert alles op voor Formule 1

Daniel Ricciardo is niet op de gewenste manier aan het nieuwe seizoen begonnen. Hij weet dat hij beter moet gaan presteren en dat is dan ook hetgeen waar hij zich momenteel op focust. Volgens Ricciardo heeft het racen momenteel zijn prioriteit in zijn leven.

Ricciardo leek eind 2022 de Formule 1 vaarwel te moeten zeggen. Het team van McLaren had zijn contract ontbonden en hij zat kortstondig zonder werk. Red Bull stelde hem daarna aan als derde coureur en halverwege het seizoen mocht hij instappen bij het toenmalige AlphaTauri. Voor dit jaar kreeg hij een contract bij het team dat nu Visa Cash App RB heet. Hij aast op promotie naar Red Bull Racing, maar vooralsnog gaat dat nog niet naar wens.

Ricciardo realiseert zich dat hij beter moet gaan presteren. De Australiër stelt dat hij langzaam aan het seizoen is begonnen en dat hij meters zal moeten gaan zetten. Hij heeft het plezier in de Formule 1 in ieder geval weer teruggevonden, zo laat hij weten aan The Age: "Ik wilde dat gevoel weer terugkrijgen, ik wilde de oude versie van mijzelf terugvinden. Het racen en het trainen zijn momenteel mijn prioriteiten in het leven. Alle andere dingen komen voor mij nu echt op de twee plaats."