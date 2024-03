Ricciardo blijft positief na tegenvallende thuisrace

Daniel Ricciardo kent een lastige start van het seizoen. De Australiër wilde dit weekend in zijn thuisland schitteren, maar hij werd verslagen door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Ricciardo begint langzamerhand steeds meer kritiek te krijgen, maar hij blijft zelf positief.

Ricciardo begon met hoge verwachtingen aan het huidige seizoen. Hij was blij met het vertrouwen van Visa Cash App RB en hij droomde van een zitje bij Red Bull Racing. In de eerste twee races van het seizoen wist hij geen grote indruk achter te laten, dus moest het afgelopen weekend in zijn thuisland Australië gebeuren. Het raceweekend in Melbourne draaide echter uit op een teleurstelling. Tsunoda pakte de eerste punten van het jaar voor VCARB en Ricciardo maakte geen sterke indruk.

Ricciardo weet dat hij veel kritiek zal gaan ontvangen. De ervaren Australiër wil daar geen aandacht aangeven en dat legt hij uit aan Motorsport.com: "Ik weet in welk proces ik zit. Ik moet me gewoon op mezelf richten. Als ik ruis toelaat, dan gaat dat me afleiden van het pad waarop ik mij nu bevind. Ik dacht eerlijk gezegd dat we het jaar veel sterker zouden beginnen. Niet alleen ik, maar ook anderen vragen zich af waarom het zo gaat. Het belangrijkste is dat we op dit pad blijven. Het is niet zo dat mijn hoofd vol zit met onzin. Ik voel me goed, maar de resultaten zijn jammer genoeg niet geweldig."