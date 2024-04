VCARB houdt vertrouwen in Ricciardo

Daniel Ricciardo is op een tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Australiër heeft nog geen WK-punt gepakt, en dat zorgt voor kritiek. Visa Cash App RB-teambaas Laurent Mekies heeft echter nog steeds heel veel vertrouwen in Ricciardo.

Ricciardo begon met veel zelfvertrouwen aan het nieuwe seizoen. De Australiër hoopte goed te presteren, en daarmee hoopte hij zichzelf in de kijker te rijden van zusterrenstal Red Bull Racing. Zijn resultaten vallen echter enorm tegen, waardoor de kans klein is dat hij kan promoveren naar het topteam. Er gingen zelfs al geruchten rond over een mogelijke exit, waarbij hij zou worden vervangen door reservecoureur Liam Lawson.

Bij Ricciardo's team Visa Cash App RB hebben ze veel vertrouwen in hem. VCARB-teambaas Laurent Mekies spreekt tegenover Motorsport.com zijn steun voor Ricciardo uit: "In tegenstelling tot hoe het van buitenaf wordt gezien, is hij tijdens deze moeilijke start van het seizoen heel gefocust, heel kalm en heel rationeel geweest. We hebben gekeken naar de beperkingen van de auto en wat hij nodig had om sneller te gaan. Sommige stappen kun je snel doen, maar je moet het eerst begrijpen. Als dat eenmaal is gelukt, dan kun je sommige stappen snel uitvoeren. Andere dingen zullen meer tijd kosten."