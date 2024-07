Ricciardo suggereert stoeltje Perez over te nemen

Daniel Ricciardo sloot niet uit dat hij stoeltjes gaat wisselen met Sergio Perez, nadat de Red Bull Racing-coureur opnieuw een dramatische kwalificatie kende. Alle hoop die de Mexicaan had om zijn slechte vorm achter zich te laten, werd niet verholpen in Q1 van de Grand Prix van Groot-Brittannië toen Perez in de grindbak spinde en niet verder kon. De fout legde alleen maar meer druk op een stoeltje dat al in de schijnwerpers staat.

Er wordt al gesproken over een ruil tussen Ricciardo en Perez sinds de Australiër in 2023 terugkeerde bij het Red Bull-team, maar ondanks het feit dat Perez nog maar kort geleden een nieuw contract tekende, neemt het gesprek over een ruil tijdens het seizoen in rap tempo toe.

Ricciardo is goed in vorm en hoewel hij 15e eindigde in de kwalificatie, vond hij dat dit het maximale was wat hij uit de sessie had kunnen halen en de mogelijkheid dat hij Perez zou vervangen werd hem na afloop voorgelegd. In gesprek met de media vertelde hij: "Ik zou nooit voorspellingen doen in deze sport. Ik heb het gevoel dat deze sport elk jaar de geruchten alleen maar toenemen."

"Ik weet dat het in de trend zit dat de sport groter wordt. Het wordt meer Hollywood, om het zo maar te zeggen, in termen van het profiel dat de sport heeft en ook het verhaal dat nu bij de sport hoort en zeker meer Hollywood in termen van dat het zo onvoorspelbaar is. Dus heb ik enig bewijs dat ik ergens anders zal rijden? Dat heb ik niet maar er gebeuren gekke dingen in de F1. Ik ben zeker niet in een positie om dat te zeggen of te denken of te voorspellen."