Villeneuve sneert naar Ricciardo: "Waarheid doet pijn"

In Canada ontstond er afgelopen weekend een soort verbale vechtpartij tussen Jacques Villeneuve en Daniel Ricciardo. Villeneuve was enorm kritisch op Ricciardo, en daar was laatstgenoemde niet van gediend. Villeneuve gaat rustig door met zijn kritiek en hij stelt nu dat de waarheid hard is.

Enkelvoudig wereldkampioen Villeneuve fungeerde in Canada als analist voor Sky Sports. Hij vroeg zich af wat Ricciardo nog in de Formule 1 te zoeken heeft, maar de Visa Cash App RB-coureur was daar niet van gediend. Hij stelde dat Villeneuve 'shit' uitkraamde. De Canadees vond Ricciardo's woorden kinderachtig, en de coureur gaf vervolgens toe dat de kritiek ervoor zorgde dat hij beter voor de dag kwam.

IJshockey

Villeneuve is echter nog niet klaar met zijn kritiek. Hij stelt dat Ricciardo een heet hangijzer is en dat hij wordt beschermd door de media en zijn fans. In gesprek met Crypto Sports Betting haalt hij weer uit: "Wat ik ongelooflijk vind, is de reacties die sommige coureurs tegenwoordig geven bij de media. Het is compleet onprofessioneel en het heeft niets met het vak te maken. Het kan beledigend zijn voor een persoon en dat is verbazingwekkend. Ik kan me niet voorstellen dat Daniel dat tegen andere media zou zeggen. Als hij zegt dat iemand zijn hoofd heeft gestoten tijdens een potje ijshockey, hoe constructief en professioneel is dat dan?"

Aura

Villeneuve vindt het kinderachtig en hij stelde eerder al dat Ricciardo een voorbeeldfunctie heeft. De Canadees gaat verder met zijn betoog: "Ik heb geen idee waarom Daniel zo wordt beschermd, maar hij heeft een enorm aura om zich heen. Dat is goed voor hem, maar stel je voor dat hij dat kan bewijzen met resultaten. Hij heeft niet aan de verwachtingen voldaan en hij is niet consistent, dus hij weet dat hij niet op snelheid is en hij heeft geen resultaten gehad die goed genoeg waren. Zo simpel is het. Het is niet fout om dat te zeggen. Het kan pijn doen, maar je zit in de Formule 1, je moet het accepteren en verder gaan. De waarheid doet pijn."