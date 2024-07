Ricciardo snakt weer naar punten in Boedapest

VCARB-rijder Daniel Ricciardo heeft goede herinneringen aan de Grand Prix in Hongarije. De Australiër won daar zijn tweede overwinning uit zijn F1-loopbaan voor het team van Red Bull. De voormalig teammaat van Max Verstappen kijkt ook weer uit om terug te keren naar vertrouwde bodem. ''Persoonlijk kom ik hier altijd graag. Ik heb eerder in Hongarije gewonnen; het was mijn terugkeer met Scuderia AlphaTauri en op de een of andere manier schijnt de zon altijd!', zei de rijder uit Perth onder andere op de website van zijn werkgever.



Vanaf de Grand Prix op Silverstone heeft Ricciardo niet stilgezeten. De 35-jarige rijder was zelfs nog te gast op het Goodwood Speed of Festival ter ere van het twintig jarig bestaan van Red Bull. ''De week na Silverstone was geweldig – wat tijd om te herstellen, naar de sportschool te gaan en een simulatorsessie te doen, het was productief en ik voel me klaar voor Boedapest.''



Ricciardo hoopt weer eens wat punten te halen. De laatste keer was recentelijk in Oostenrijk waar hij negende werd. ''Als team zijn we gefocust op het vinden van de beste prestaties op een heel ander circuit vergeleken met Silverstone, veel langzamer en heter, met een sterke VT1 hopelijk op weg naar enkele punten aanstaande zondag.''