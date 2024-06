Villeneuve: ''Waarom zit Ricciardo nog in F1?"

Voormalig F1-kampioen Jacques Villeneuve snapt niks van Daniel Ricciardo's aanwezigheid in de koningsklasse. ''Hoezo zit hij nog in de F1? Waarom?'' vroeg de Canadees zich hardop af bij Sky Sports. Villeneuve doelt daarmee op het feit dat de prestaties van de vaak goedlachse Australiër achterblijven, recentelijk kijkend naar de achterstand op de sterk presterende en minder ervaren teamgenoot Yuki Tsunoda bij VCARB. "We horen nu al vier of vijf jaar hetzelfde: 'We moeten de auto beter voor hem maken. Arme hem'. Sorry, dat is al vijf jaar geleden. Nee, je zit in de F1. Misschien doe je die moeite voor Lewis Hamilton, die meerdere kampioenschappen heeft gewonnen. Je doet die moeite niet voor een coureur die het niet kan.''

Villeneuve is het zat dat steeds de hand boven het hoofd wordt gehouden van de achtvoudig Grand Prix-winnaar, terwijl andere rijders voor minder de laan zijn uitgestuurd. ''Als je het niet kunt, ga dan naar huis, er is iemand anders die je plaats kan innemen. Zo is het altijd geweest in de racerij. Er is geen reden om door te gaan en excuses te blijven zoeken, en men blijft praten over dat eerste seizoen of de eerste twee seizoenen, hij versloeg een Sebastian Vettel die opgebrand was, die dingen probeerde uit te vinden met de auto om te gaan winnen en gewoon een puinhoop maakte van zijn weekenden.''



De uitgesproken Villeneuve zette ook even de situatie in perspectief toen Ricciardo het moest opboksen bij Red Bull tegen een zeer jonge Max Verstappen in 2016. "Toen was hij een half seizoen bezig met het verslaan van Max toen hij 18 jaar oud was, net begonnen, dat was het, daarna stopte hij met het verslaan van iemand. Ik denk dat zijn imago hem meer in de F1 heeft gehouden dan zijn daadwerkelijke resultaten'', sloot de Canadees vurig zijn betoog af.



Na zijn Red Bull-periode ging Ricciardo verrassend naar Renault in 2019. Daar werd hij teamgenoot van Nico Hulkenberg en eindigde boven de Duitser. In 2020 bleef Ricciardo bij de Fransen en kreeg een nieuwe teamgenoot in de naam van Esteban Ocon. Ricciardo was in topvorm met een vijfde plaats in het rijderskampioenschap, twee podia en bijna de helft meer aan punten als zijn teammaat. Pas vanaf 2021 bij McLaren kwam er een kentering in de prestaties van Ricciardo. Teamgenoot Lando Norris veegde steeds meer de vloer aan met de Australiër. De zege in Monza verbloemde de situatie. In 2022 werd het niet veel beter en hij werd voor het jaar daarop vervangen voor Oscar Piastri. Vorig jaar stond Ricciardo aan de zijlijn en deed wat pr-werk voor Red Bull. Na - volgens zijn werkgever - succesvolle bandentest op Silverstone mocht hij de wat tegenvallende Nyck de Vries vervangen bij het zusterteam. Door een polsblessure na een crash in Zandvoort kon de Australiër het seizoen niet afmaken.