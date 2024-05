Ricciardo denkt nog niet aan contractverlenging

Daniel Ricciardo is op een redelijk teleurstellende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Australiër presteert niet stabiel, en hij wordt veelvuldig verslagen door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Volgens Ricciardo heeft hij met Visa Cash App RB nog niet gesproken over een nieuwe deal.

Ricciardo is één van de vele coureurs die beschikt over een aflopend contract. De Australiër droomt nog altijd van een nieuwe kans bij Red Bull Racing, maar zijn resultaten vallen nogal tegen. Hij is vrijwel elk weekend langzamer dan zijn VCARB-teamgenoot Yuki Tsunoda en hij ontvangt veel kritiek. Ricciardo wil zich echter blijven bewijzen, maar hij wil nu nog niet te veel denken aan zijn toekomst.

VCARB-CEO Peter Bayer stelde eerder deze week dat hij Ricciardo wil behouden. Ricciardo heeft hier echter nog niet over gesproken, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "In alle eerlijkheid, ik heb nog niet veel gesprekken over het verlengen van mijn contract gevoerd. Het is heel fijn om van de steun van Bayer te horen. Het zou geweldig zijn, maar ik wil eerst consistent betere prestaties laten zien. Er is een gat ten opzichte van Yuki, en mis hier en daar wat. Er zal altijd wel wat zijn, want dat hoort bij deze sport. Het is namelijk nooit perfect. Ik ben natuurlijk niet blij met deze gaten en het frustreert me. Het team is geweldig en ze steunen me. Ik weet dat ze het gat kunnen dichten."