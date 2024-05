Ricciardo beleefde een zaterdag met twee gezichten

De big smile was bij Daniel Ricciardo na de sprintrace zaterdag weer terug met een felbevochten vierde plaats in Miami. De VCARB-rijder kon na een stroef begin van 2024 deze flinke opsteker goed gebruiken. Voor de Australiër was het een aantal jaar geleden dat hij zo ver van voren finishte.

In de sprintrace begon Ricciardo op de tweede startrij en hield bijna de gehele wedstrijd een Ferrari en een McLaren achter zich. De achtvoudig Grand Prix genoot ontzettend van deze strijd. "Het was een hele zware sprintrace, maar ik voelde me geweldig, vechten vooraan voelt gewoon zoveel lleukr", zei Ricciardo op de website van VCARB. "Ik zag bijna de hele race een Ferrari in de spiegel en dacht: oké, uitdaging geaccepteerd, laten we doen wat we kunnen! Elke ronde kon ik Carlos (Sainz) van zich afhouden, dus toen ik het einde van de race zag naderen, dacht ik echt dat we deze positie misschien konden behouden. Het was een sprintrace in alle vormen van het woord en zonder enige bandenbesparing."

Ricciardo stond de afgelopen maanden onder druk. Teamgenoot Yuki Tsunoda - die ook een puntje meesnoepte met een P8 - had vaak de overhand, terwijl de 34-jarige coureur uit Perth moeite had om snelheid te vinden en kende ook ongelukkige uitvalbeurten. Ricciardo kon niet onder stoel of banken drukken hoe opgelucht hij was. "Ik ben trots op mezelf en het team, op alle mensen die achter mij stonden en in mij geloofden. Er is zeker geluk, maar ook enkele krachtige emoties, vooral als je kijkt naar de eerste paar races van het seizoen. Dank aan de mensen dat ze wat geduld hebben gehad en vervolgens beloond zijn met een resultaat als dit. We verdienen dit resultaat allemaal omdat we wat dingen hebben moeten doorstaan 鈥嬧媜m hier te komen, dus het is nog leuker."

Kwalificatie

Een paar uur later zag de wereld van Ricciardo er totaal anders uit met een eliminatie in Q1 en een laatste plaats op de startgrid, mede door de gridstraf die hij kreeg na de Grand Prix van China door onregelmatig gedrag bij een neutralisatie. Teamgenoot Tsunoda stootte wel door naar Q3. "Dit is de sport, het is zeer onvoorspelbaar en soms kunnen dingen zo snel veranderen, dus we hebben in ieder geval erg genoten van de ochtend met het team. De middag van vandaag was frustrerend en uiteraard ben ik er niet blij mee, omdat er een groot contrast is met wat we in de sprint hebben bereikt."

Volgens Ricciardo voelde de auto en de baan anders aan en kreeg zijn bolide niet in het optimale raamwerk om zijn kunststukje van de sprintkwalificatie te herhalen. "Ik heb gisteren de ronde van Lando gezien in SQ3, waar hij het vanaf het begin van de ronde moeilijk had en met zijn achterkant overal heen gleed met de zachte banden, en eerlijk gezegd voelde ik vandaag hetzelfde. Ik begon uit bocht 1 te glijden en het werd gedurende de rest van de ronde alleen maar erger en erger. Er is momenteel geen echte verklaring. Ik heb het gevoel dat we een goede auto hebben, maar ik denk dat de banden in de laatste run van Q1 simpelweg op een ander gripniveau werkten. De opwarmronde verliep prima en ook het team was tevreden met waar de banden lagen. We zullen er vanavond zeker naar kijken, hopelijk hebben we een verklaring."

Hoe de Grand Prix van Miami zich gaat ontvouwen, is Ricciardo duidelijk over. "Zondag wordt een lange race, uiteraard helpt het niet om als laatste te starten, maar we zullen veel ronden moeten rijden om door het veld te komen. Ik zal er keihard voor knokken."