Marko looft VARB-coureurs: "Op deze manier doorgaan"

Het team van Visa Cash App RB kent een goede eerste fase van het seizoen. Yuki Tsunoda rijdt veel foutloze races, terwijl Daniel Ricciardo wat achterblijft. Vorige week in Canada ging het best wel aardig, en Helmut Marko is heel erg tevreden met die resultaten.

Tsunoda werd in Canada beloond met een nieuw contract, terwijl Ricciardo een bak met kritiek van Jacques Villeneuve over zich heen kreeg. Het is tekenend voor het seizoen van beide coureurs. Tsunoda lijkt zijn woede kwijt te zijn, en hij presteert steeds beter en beter. Zijn ervaren Australische teamgenoot zakt regelmatig door het ijs, maar in Montreal wist hij een aardig aantal WK-punten te pakken.

Red Bull-adviseur Helmut Marko keek met tevredenheid naar de prestaties van de coureurs bij het zusterteam. Tsunoda spinde, maar in zijn column voor Speedweek klinkt Marko wel opgewekt: "Ricciardo heeft een goed weekend achter de rug. Misschien werd hij aangespoord door de kritiek van Jacques Villeneuve. Yuki Tsunoda reed 40 rondjes lang op de baan op hetzelfde setje banden, hij toonde slim bandenmanagement. Het was jammer dat hij uiteindelijk toch een foutje heeft gemaakt. Maar bij beide Visa Cash App RB-coureurs zat er wel muziek in in Canada, dus ze moeten op deze manier door blijven gaan."