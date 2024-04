'Ricciardo krijgt ultimatum, Lawson loopt warm'

Daniel Ricciardo is op een tegenvallende manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Australische Visa Cash App RB-coureur heeft nog geen WK-punt gescoord en hij is vooralsnog langzamer dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Het lijkt er dan ook op dat VCARB hem een ultimatum heeft gesteld.

Ricciardo begon vol goede moed aan het nieuwe seizoen. De Australiër wilde vlammen, zodat hij in aanmerking kon komen voor het Red Bull-zitje voor 2025. Vooralsnog komt hij daar zeker niet voor in aanmerking, want zijn prestaties vallen flink tegen. Hij kan zijn teamgenoot Tsunoda niet bijhouden en hij ontvangt steeds meer kritiek. Daarnaast heeft Red Bull met Liam Lawson een toptalent achter de hand.

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com heeft de leiding van het team nu een ultimatum gesteld. Ricciardo moet voor de zomer betere resultaten gaan laten zien, want anders zal er een coureurswissel gaan plaatsvinden. Lawson zou dan zijn kans gaan krijgen bij VCARB. Eerder gingen er al soortgelijke geruchten rond, maar volgens die verhalen kreeg Ricciardo veel minder lang de kans. Volgens het verhaal van de Italiaanse tak van Motorsport.com wacht Ricciardo nu dus een soort Nyck de Vries-scenario. De Nederlander werd vorig jaar zomer de deur gewezen na teleurstellende resultaten.