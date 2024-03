'Marko stelt Ricciardo ultimatum, Lawson mogelijke vervanger'

Daniel Ricciardo kent een tegenvallende start van het seizoen. Ook in zijn thuisland Australië wist de Visa Cash App RB-coureur geen indruk te maken. Inmiddels zou bij Helmut Marko langzaam het vertrouwen opraken en hij zou Ricciardo een ultimatum hebben gesteld.

Ricciardo begon vol goede hoop aan het nieuwe seizoen. De Australiër werd zelfs al gezien als een mogelijke outsider voor het Red Bull-zitje voor 2025. In Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië wist hij echter geen grootste indruk achter te laten. In Melbourne pakte zijn teamgenoot Yuki Tsunoda zelfs de eerste punten van het jaar voor VCARB. De Japanner kende een positief weekend, terwijl Ricciardo kleurloos rondreed in het middenveld.

Bij teameigenaar Red Bull lijkt men ongeduldig te worden. Teamadviseur Helmut Marko heeft volgens de NZ Herald een ultimatum opgesteld voor Ricciardo. Als hij niet weet te presteren in Japen en China, dan zal Red Bull ingrijpen. Volgens het Nieuw-Zeelandse medium wordt Ricciardo dan vanaf Miami vervangen door reservecoureur Liam Lawson. Laatstgenoemde maakte vorig jaar een prima indruk toen hij de geblesseerde Ricciardo een aantal weekenden verving. NZ Herald meldt ook dat Lawson voor de lange termijn wordt gezien als de opvolger van Sergio Perez bij het team van Red Bull Racing.