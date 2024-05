Marko ontkent Ricciardo-geruchten: "Onzin!"

Daniel Ricciardo is niet op de beste manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Australische Visa Cash App RB-coureur deed het goed in de sprintrace in Miami, maar in de race ging het wat minder. Helmut Marko laat weten dat het onzin is dat Ricciardo in Imola wordt vervangen.

Ricciardo begon met veel zelfvertrouwen aan het nieuwe seizoen. De Australische coureur hoopte goed te presteren, om zo in aanmerking te komen voor promotie naar Red Bull Racing. Vooralsnog komt hij daar niet bij in de buurt, want hij is op een tegenvallende wijze aan het seizoen begonnen. Er gingen dan ook al geruchten rond over dat Ricciardo zal worden vervangen door VCARB-reserverijder Liam Lawson.

Red Bull-adviseur Helmut Marko stelt dat er nu niet zal worden ingegrepen bij het zusterteam. De Oostenrijkse adviseur is daar nogal duidelijk over in zijn column voor Speedweek: "De geruchten dat Ricciardo vanaf Imola wordt vervangen door Liam Lawson zijn echt onzin. De manager van Liam uit Nieuw-Zeeland was erbij, en blijkbaar heeft hij een aantal dromen, en die worden door sommige media naar buiten gebracht. Maar er is helemaal niets gepland voor het raceweekend in Imola. Maar uiteraard gaan we hier in de toekomst nog wel naar kijken."