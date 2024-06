Ricciardo vol vraagtekens: "Vreemd weekend"

Het team van Visa Cash App RB kende in Spanje een zwak raceweekend. Beide coureurs wisten geen potten te breken, terwijl het team een enorm updatepakket had doorgevoerd. Daniel Ricciardo wil niet bij de pakken neergaan zitten, maar hij vond het wel een vreemd weekend.

VCARB kondigde vol trots een grootschalige update aan voor de race op het circuit nabij Barcelona. Het leek er echter niet op dat de updates werkten, want Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda reden een vrijwel onzichtbare race. Na een tegenvallende kwalificatie, ging het niet bepaald beter in de race. Ricciardo kwam met een flinke achterstand als vijftiende over de streep, terwijl Tsunoda slechts negentiende werd.

Vreemd

Ricciardo wil niet te vroeg een conclusie trekken. De Australische coureur was vanzelfsprekend niet tevreden met zijn Grand Prix, en bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Het was echt een heel vreemd weekend voor ons, waarin we zo ver zijn teruggezakt. Ik had ook helemaal geen slecht gevoel in de kwalificatie. In de debrief gaven Yuki en ik aan dat we voor ons gevoel een aantal goede rondjes hadden gereden en dat de balans niet zo slecht is."

Feedback

Het is dan ook niet helemaal duidelijk wat er precies verkeerd ging in Spanje. Ricciardo stelt dan ook dat VCARB het nieuwe pakket nog niet heeft gemaximaliseerd: "Eerlijk gezegd voelde ik me goed in de race. Ik was blij met wat ik ervan gemaakt heb, maar de vijftiende plaats is niet iets waar we blij mee kunnen zijn. Ik heb genoeg aantekeningen en feedback meegenomen van deze race. In de komende 49 tot 72 uur hebben we veel tijd om dat te analyseren."