'Ricciardo werkt mee aan comedyserie over Formule 1'

Daniel Ricciardo is op een wisselvallige wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Visa Cash App RB-coureur liet in Miami mooie dingen zien, maar hij reed ook een tegenvallende race. Naast de baan houdt hij zich inmiddels bezig met andere zaken, want het lijkt er op dat hij meewerkt aan een opvallende comedyserie.

Ricciardo is één van de populairste gezichten van de Formule 1. De goedlachse Australiër heeft veel fans, en hij verscheen al meerdere keren in Amerikaanse talkshows. Op de baan gaat het iets minder met Ricciardo, maar naast de baan is hij nog altijd een echte publiekstrekker. Het lijkt er op dat hij zich ook gaat focussen op een compleet andere wereld, hij wordt namelijk in verband gebracht met de entertainmentindustrie.

Hollywood Reporter meldt namelijk dat Ricciardo is betrokken bij een comedyserie over de Formule 1. Volgens het medium heeft streamingdienst Hulu een pilot besteld van de serie die luistert naar de naam Downforce. De serie wordt geschreven door Alan Berg en Adam Countee. Ricciardo is op de achtergrond ook betrokken bij het opvallende project. Hij is volgens de Hollywood Reporter één van de uitvoerende producenten. Hij kan de serie aan de man brengen bij de Formule 1-fans, en hij kan de makers van advies voorzien over de sport.