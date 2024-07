Horner deelt waarschuwing uit aan Ricciardo.

De toekomst van Daniel Ricciardo bij Visa Cash App RB is nog altijd onzeker. De Australiër presteert niet heel erg sterk, en Liam Lawson staat te trappelen om hem te vervangen. Ook Christian Horner heeft zich nu uitgelaten over de zaak, en ook hij deelt een waarschuwing uit aan Ricciardo.

Ricciardo keerde vorig jaar terug bij de Red Bull-familie. Hij werd aangesteld als derde coureur van Red Bull Racing, en halverwege het jaar mocht hij bij het zusterteam de tegenvallende Nyck de Vries vervangen. Ook voor dit jaar kreeg Ricciardo een contract bij VCARB, en hij droomde hardop van een comeback bij het grote Red Bull Racing. Dat was echter nooit een realistisch doel, en er wordt getwijfeld aan zijn toekomst bij VCARB. Liam Lawson staat immers te trappelen om in te stappen.

Red Bull-teambaas Christian Horner staat bekend als een fan van Ricciardo. De Britse teambaas is nu voor het eerst flink kritisch op Ricciardo. In gesprek met de internationale media legt Horner de situatie van Ricciardo uit: "Alles met betrekking tot de coureurs zullen we eerst binnen het team bespreken, voordat we erover gaan praten met de media. Ze zijn allemaal Red Bull-coureurs, en elke coureur bij Red Bull weet dat ze onder druk staan, dus er is altijd iets. Maar Daniel zit nu in het stoeltje, en het is aan hem om er het meeste uit te halen. Zoals zijn de zaken in de Formule 1 in beweging."