'Ricciardo wordt nog niet vervangen door Lawson'

Daniel Ricciardo is op een teleurstellende manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Australiër heeft in de eerste drie races van het seizoen nog geen punt gescoord en hij heeft ook weinig indruk gemaakt. Zijn positie zou onder druk staan, maar het is nog maar de vraag of dit echt het geval is.

Ricciardo heeft dit jaar nog geen grootste prestaties laten zien. De Australische Visa Cash App RB-coureur wilde afgelopen weekend schitteren in zijn thuisrace, maar dat lukte niet. Hij kende een tegenvallende kwalificatie en in de race werd hij verslagen door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner pakte ook nog de eerste punten van het seizoen voor VCARB, wat het extra pijnlijk maakte voor Ricciardo.

Het Nieuw-Zeelandse NZ Herald meldde vandaag dat Helmut Marko een ultimatum had opgesteld voor Ricciardo. Hij zou moeten presteren in de aankomende races, want anders zou hij worden vervangen door Liam Lawson. Volgens PlanetF1 staat de positie van Ricciardo niet onder druk. Hij zou te horen hebben gekregen dat hij beter moet presteren, maar zijn zitje komt volgens het medium nog niet in gevaar. Volgens PlanetF1 weet het management van Lawson ook van niets. Het wordt niet uitgesloten dat Lawson later dit jaar wel het zitje van Ricciardo kan overnemen.