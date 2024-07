'Red Bull bereidt zich voor Perez na GP België te vervangen'

De drie races Spanje, Oostenrijk en Engeland waren moeilijk voor iedereen op de Formule 1-grid, maar misschien wel het meest voor Red Bull Racing-coureur Sergio Perez - die nu vecht voor zijn racestoeltje ondanks het tekenen van een meerjarig contract.

In een gesprek met de media, waaronder GPToday.net, gaf Sergio Perez na de race toe dat de volgende twee races 'prioriteit' voor hem zijn en dat zou wel eens iets te maken kunnen hebben met de geruchten over een ontsnappingsclausule in zijn nieuwste contract met Red Bull Racing.

Als je naar zijn resultaten van 2024 kijkt is het duidelijk dat Sergio Perez minder goed begint te presteren. In de eerste vijf races scoorde Perez drie tweede plaatsen en één derde. Daarna volgden opeenvolgende uitvalbeurten in Monaco en Canada, gevolgd door zijn laatste 17e plaats in Engeland, waardoor Perez nu zesde staat in het klassement van het kampioenschap.

Na de race in Silverstone zegt hij: "Ik weet waar ik sta qua contract en dat soort dingen. Ik kan mij daar niet door laten afleiden. Ik moet me richten op de komende twee weekenden, die hebben prioriteit en samen als team moeten we deze moeilijke periode te boven komen."

Perez na België op straat gezet

Volgens berichten in de paddock van Silverstone mag Sergio Perez na afloop van de Grand Prix van België niet meer dan 100 punten achterstand hebben op teamgenoot Max Verstappen om een specifieke vrijwaringsclausule in werking te laten treden.

Ondanks het feit dat Perez eerder dit seizoen een contractverlenging van twee jaar tekende bij Red Bull, lijken de prestaties van de coureur ertoe te hebben geleid dat het team al zijn opties aan het bekijken is voor de toekomstige partner van Max Verstappen - zowel dit seizoen als daarna.

Voor de Britse GP waarschuwde teambaas Christian Horner Perez dat hij een zeer goede race nodig heeft na zijn slechte kwalificatie gisteren. De waarschuwing kwam vlak nadat geruchten de ronde doen over een mogelijke stoeltjesruil halverwege het seizoen, waarbij Daniel Ricciardo van VCARB zou worden gepromoveerd en zodoende weer teamgenoot van Max Verstappen wordt.

Ricciardo's rol staat echter ook onder druk, omdat Helmut Marko heeft verklaard dat de aandeelhouders willen dat het team terugkeert naar zijn roots als coureursontwikkelingsprogramma. Liam Lawson zou echter gepromoveerd kunnen worden naar het zitje van Ricciardo.