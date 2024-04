Horner gelooft in Ricciardo: "Hij is een grote jongen"

Daniel Ricciardo is op een tegenvallende manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Australiër heeft nog geen WK-punt gepakt en hij wordt volledig overschaduwd door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Christian Horner denkt dat Ricciardo zich snel weer zal gaan verbeteren.

Ricciardo werd voorafgaand het seizoen gezien als een kanshebber voor het stoeltje bij Red Bull Racing voor 2025. In dienst van Red Bulls zusterteam Visa Cash App RB weet hij echter nog geen potten te breken. De ervaren Australiër lijkt zijn glans te zijn verloren en hij is hard op zoek naar een resultaat. Ondertussen ontvangt hij veel kritiek, terwijl zijn teamgenoot Yuki Tsunoda wordt bejubeld door Red Bull-adviseur Helmut Marko.

Het is geen geheim dat Red Bull-teambaas Christian Horner fan is van Ricciardo. Horner ziet echter ook wel dat Ricciardo momenteel niet goed voor de dag komt. De Britse teambaas verwacht veel van Ricciardo en hij wordt geciteerd door Motorsport-Total: "Daniel is een grote jongen en hij heeft al veel ervaring. Hij weet heus wel hoe de dingen werken. Hij heeft gewoon een goed resultaat nodig en als dat gebeurt, dan zal zijn glimlach weer terugkeren op zijn gezicht. Ik weet zeker dat hij terug zal slaan. We hebben nog maar vier races gehad."