Stroll oneens met straf: "Gewoon een harmonica-effect"

Lance Stroll veroorzaakte vandaag een gevaarlijke situatie in de Chinese Grand Prix. De Canadees knalde vol op de VCARB van Daniel Ricciardo, waardoor laatstgenoemde uitviel. Stroll kreeg een tijdstraf, maar daar was hij het niet mee eens. Hij was zich van geen kwaad bewust.

Stroll zag bij het einde van de eerste Safety Car-fase niet dat de coureurs voor hem langzaam reden. Hij kwam volle vaart aanrijden en hij kon niet meer op tijd remmen. Hij knalde vol op Ricciardo, die op zijn beurt met zijn neus de achterkant van de McLaren van Oscar Piastri raakte. Ricciardo moest na een paar rondjes opgeven, en Stroll ontving een tijdstraf van tien seconden.

Na afloop van de race vond Stroll dat zijn straf onterecht was. De Canadese Aston Martin-coureur zette vraagtekens blij de beslissing van de stewards en in gesprek met de internationale media haalde hij zijn schouders op: "Het was gewoon een harmonica-effect. Als iemand vooraan remt, ik weet niet wie dat deed, dan remt iedereen. De auto's voor me gaan ineens van zestig naar nul, dus ja, dat is een beetje stom als je erover nadenkt. Ik denk dat ik die straf alleen maar kreeg omdat ik hem raak. Iemand trapt op de rem en veroorzaakt een harmonica-effect."